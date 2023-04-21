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США начнут обучение украинских военных на танках Abrams в мае

США начнут обучение украинских военных на танках Abrams в мае

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки в мае начнут обучение украинских военных на танках Abrams, заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече в формате “Рамштайн”, передает УНН.

Детали

Сообщается, что в середине мая американские танки будут отправлены в Германию. Там же пройдут обучение около 250 украинских военных.

Помимо танков, предоставленных США, Украина также получит немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger.

Дополнение

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что на полях заседания в формате "Рамштайн" в пятницу состоялась встреча участников "танковой коалиции", подписано письмо о намерениях по созданию в Польше центра технического обслуживания танков Leopard 2.

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известная как "Рамштайн", проходит на одноименной авиабазе в Германии 21 апреля.

Глава Пентагона указал, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины будет сосредоточена на трех вопросах: противовоздушная оборона (ПВО), боеприпасы и средства поддержки.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, танки
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