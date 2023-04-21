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Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

Кабмин принял ряд кадровых решений: кто получил, а кто потерял должность

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Кабинет министров Украины во время заседания принял ряд кадровых решений, которые касались Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмином назначено:

- Краснолуцкого Александра Васильевича первым заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

- Кирееву Викторию Станиславовну заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Уволено:

- Гречаника Руслана Марьяновича с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

- Краснолуцкого Александра Васильевича с должности заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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