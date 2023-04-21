Украина завершает отопительный сезон с 8,5 млрд кубов газа в газохранилищах - Шмыгаль

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает отопительный сезон с 8,5 млрд кубов газа в газохранилищах и начинает снова аккумулировать ресурсы, передает УНН.

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"Отопительный сезон завершаем с профицитом мощности в энергосистеме, 1,4 млн тонн угля на складах и 8,5 млрд кубов газа в газохранилищах", - сообщил Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что это была сложная зима.

"Самая сложная в нашей истории. Мы выстояли. Безграничная благодарность энергетикам, силам ПВО, спасателям и всем, кто вместе с Правительством, как единая команда, работал ради этой победы на энергетическом фронте", - добавил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что в прошлом году Украина накопила ресурсы в достаточном количестве.

"Это сыграло важную роль. Теперь начинаем снова аккумулировать ресурсы на следующий отопительный сезон", - резюмировал он.

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Напомним

С 10 октября россияне выпустили по ключевым энергетическим объектам более 1200 ракет и дронов, более 250 из них попали в цель. В результате было повреждено 43% магистральных сетей. Кроме того, из-за оккупации сейчас более 10 ГВт установленных мощностей генерации пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также ряд ТЭС и большинство ветровых и солнечных электростанций.