США достигли первоначальных целей в обеспечении ВСУ снарядами и танками – Остин

КИЕВ. 21 апреля. УНН. США достигли изначально поставленные цели по обеспечению танками и снарядами Вооруженных Сил Украины, заявил во время пресс-конференции в рамках итога встречи "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин, передает УНН.

Детали

По его словам, параметры потенциальных операций и план по оказанию помощи Украине разрабатывался на протяжении нескольких месяцев. Изначально были разработаны виды помощи, которые должны были предоставляться украинским военнослужащим.

Цитата

"Фактически, мы стали на путь обеспечения Украине мощного военного потенциала, предоставляя Breadly, Stryker, другое оборудование, и, фактически, на протяжении всего времени мы предоставляли амуницию для того, чтобы украинцы имели успех на поле боя. Можно сказать, что работа была сверхсложная, однако мы достигли наших первичных целей - предоставить самое необходимое", - отметил глава Пентагона.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли добавил, передача танков Abrams Украине изменит ситуацию на поле боя в сторону украинских войск.

"Я думаю, что Abrams являются самыми современными танками на сегодня. Как только они будут задействованы в боях, мы увидим, как изменится ситуация. Никто еще не учил танкистов, как управлять этой техникой, поэтому для нас это является приоритетом - научить достаточное количество бригад танкистов", - отметил Милли.

Дополнение

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты Америки в мае начнут обучение украинских военных на танках Abrams.