Раненым украинским бойцам станет проще выехать на лечение за границу - Шмыгаль

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Раненые украинские бойцы теперь смогут проще выехать на лечение за границу. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и добавил, что Кабмин принял соответствующее постановление, передает УНН.

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"Раненые украинские бойцы теперь смогут проще выехать на лечение за границу. Приняли соответствующее постановление. Теперь такое направление наши воины смогут получить в том медицинском учреждении, где проходят лечение или реабилитацию. Без затягивания, без очередей и бюрократии", - написал Шмыгаль.

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Напомним

Правительство вместе с парламентариями и представителями Офиса Президента на совещании определили план по реформированию прохождения военно-врачебных комиссий и диджитализации всех процессов.