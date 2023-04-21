Зеленский ожидает доклад Резникова по результатам "Рамштайна"

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклад министра обороны Алексея Резникова по результатам "Рамштайна", передает УНН.

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"Весь день максимальное внимание коммуникации в формате "Рамштайн", сегодня – заседание. Я благодарю тех партнеров, чья решимость вполне соответствует реальной ситуации и потребностям на поле боя. Ожидаю доклад министра обороны по результатам "Рамштайна", - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Ранее

Приоритетом номер один в помощи Украине является поставка систем противовоздушной обороны, заявил на пресс-конференции по итогам встречи в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин, добавив, что эти системы помогут уберечься от российских массированных ракетных атак.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины будет сосредоточена на трех вопросах: противовоздушная оборона, боеприпасы и средства поддержки.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для строительства многоуровневой системы ПВО/ПРО, что является главным приоритетом, Украине нужны современные истребители.