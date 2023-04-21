Экзамены по украинскому языку, истории и Конституции как условие для гражданства: Зеленский подписал закон

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о необходимости сдать экзамен по основам Конституции, истории Украины и уровня владения украинским языком, чтобы получить гражданство Украины, передает УНН.

Цитата

"Возвращено с подписью от Президента Украины", - указано в карте закона на сайте ВР.

Детали

Законом Украины, в частности:

1) вводится как условие принятия в гражданство Украины знание основ Конституции Украины, истории Украины;

2) пересматриваются сроки освоения государственного языка на уровне, определенном законодательством, в отношении лиц, принятых в гражданство Украины, как имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой, получившие вид на временное проживание на основании части двадцатой статьи 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»;

3) нормируется, что лица указанных категорий должны в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины, на уровень владения государственным языком;

4) вводится обязательство для указанных категорий лиц в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины по сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и представления документов о сдаче таких экзаменов;

5) устанавливается, что невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины, на уровень владения государственным языком указанными категориями лиц является основанием для утраты гражданства Украины;

6) уточняются условия для принятия в гражданство Украины детей, а также лиц, имеющих стойкие психические, интеллектуальные нарушения.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ответил на петицию относительно обязательного экзамена для получения украинского гражданства. Глава государства обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.