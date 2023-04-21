Должны быть готовы к долгосрочным мерам: Столтенберг о том, сколько продлится война рф против Украины
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался спрогнозировать, сколько россия будет готова вести войну против Украины, но подчеркнул, что союзники Киева должны быть готовы к "долгосрочным мерам", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
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«Я не буду спекулировать на этот счет, потому что война или войны по своей природе – непредсказуемы. И мы никогда не должны недооценивать русских. Они доказали, что стремятся вести агрессивные действия против Украины. Война началась не в прошлом году. Это началось в 2014 году. Но именно поэтому месседж всем союзникам и партнерам по НАТО и Контактной группе по вопросам обороны в Украине заключается в том, что мы должны быть готовы к долгосрочным мерам, чтобы поддерживать Украину столько, сколько это потребуется», – сказал генсекретарь.
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По словам Столтенберга, НАТО будет рядом с Украиной в будущем, «сколько потребуется».
«Потому что это будет трагедия для украинцев, если победит президент путин, но также и опасно для союзников по НАТО. Это продемонстрирует всем авторитарным лидерам, что когда они используют военную силу, чтобы получить то, что они хотят, это сделает мир более опасным, а союзников НАТО более уязвимыми. Поэтому мое послание союзникам по НАТО заключается в том, что в наших интересах безопасности гарантировать, что Украина победит. И победит как суверенная страна, так», – подчеркнул генсекретарь.
Ранее
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву – в НАТО и что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины.