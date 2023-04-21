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Нет признаков, что путин готовится к миру: Столтенберг о перспективе переговоров между Украиной и рф

Нет признаков, что путин готовится к миру: Столтенберг о перспективе переговоров между Украиной и рф

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украина сама решает, когда наступит время и приемлемые условия для любых переговоров о ее будущем, заявил в интервью Радио Свобода генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сказал об этом, комментируя сообщения СМИ о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен привлечь Китай к тому, чтобы посадить россию и Украину за стол переговоров, передает УНН.

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«Прежде всего, я считаю, что Украина сама решает, когда наступит время и приемлемые условия для любых переговоров о будущем Украины. Во-вторых, нет никаких признаков того, что президент путин готовится к миру. Он готовится к войне. И в-третьих, мы знаем, что даже если очень трудно предсказать исход этой войны и когда она закончится, если все закончится за столом переговоров, то, что происходит за этим столом, неразрывно связано с ситуацией на поле боя», – сказал генсекретарь после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось на авиабазе «Рамштайн» в Германии 21 апреля.

Детали

По его словам, единственный способ убедиться, что президент рф владимир путин «готов принять Украину как суверенное, независимое государство» и иметь приемлемое решение – «это предоставить Украине военную поддержку, чтобы укрепить их позицию в любых потенциальных переговорах в будущем».

«Итак, Украина должна решать, какие условия являются приемлемыми, а мы должны обеспечить, чтобы Украина имела достаточную силу на поле боя, которая позволит нам получить приемлемое завершение этой войны», – подчеркнул Столтенберг.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между россией и Украиной – причем уже этим летом.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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