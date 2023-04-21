Латвия решила поставить Украине все свои ПЗРК Stinger

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Латвия во время заседания "Рамштайна" решила поставить Украине все свои ПЗРК Stinger. Об этом пишет латвийский LSM, передает УНН.

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"Латвия ответила на просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны и приняла решение передать Украине все системы противовоздушной обороны Stinger, которые еще есть в нашем распоряжении. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно быстрее", — сказала Министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

Детали

Министр обороны Латвии, участвуя во встрече союзников Украины на базе "Рамштайн" в Германии, пообещала, что Латвия поставит Украине все свое ракетное оборудование Stinger.

"Все стингеры, которые мы отправляем на фронт в Украину, направлены не только за свободу Украины, но и за безопасность Латвии", — подчеркивает Мурниеце.

Министр обороны отмечает, что такое решение не означает, что Латвия полностью останется без переносных систем противовоздушной обороны. Вместо них Латвия будет иметь более современные системы, траекторию снарядов которых можно будет менять даже после выстрела.

В то же время министр обороны Мурниеце отметила, что Латвия вместе с другими союзниками работает над новой инициативой по обучению украинских военных в Латвии.

"Новая инициатива — это международное сотрудничество с нашими очень хорошими партнерами по обучению украинских военных. Но в процессе многое, детали еще нужно согласовать, поэтому мы объявим об этом отдельно", - подытожила Муниеце.

Напомним

Глава Пентагона назвал топ-темами "Рамштайн-11" ПВО и боеприпасы.