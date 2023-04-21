Украина будет иметь успех: Столтенберг о планах Украины относительно контрнаступления

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Йенс Столтенберг уверен, что Украина будет иметь успех в будущем контрнаступлении. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

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"Украинские Вооруженные силы, их храбрость, мужество в сочетании с поставками от союзников и партнеров по НАТО продемонстрировали, что они способны освобождать территории. С тех пор, в частности после того, как они освободили Херсон, мы предоставляли гораздо больше поддержки бронетехникой, БМП, больше артиллерии, ПВО, а также боевых танков.

Поэтому я уверен, что когда Украина решит начать новые операции, чтобы освободить больше территории, Украина будет иметь успех", – сказал Столтенберг.

Детали

Генсек НАТО также подчеркнул, что ответственность Альянса заключается в том, чтобы предоставлять Украине как можно больше оборудования. По словам Столтенберга, именно эта поддержка сделала огромный вклад на поле боя.

"Надо помнить, что Украина смогла отбросить российские войска от Киева на севере. И я сам был в Буче, я видел, как ведут себя русские, какие зверства они совершают, а потом ВСУ так же продвинулись на востоке – в Харькове, а затем на юге и вокруг Херсона", - добавил Генсек.

Напомним

Столтенберг, комментируя перспективу переговоров между Украиной и РФ заявил, что нет признаков того, что путин готовится к миру.