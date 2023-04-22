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Ермак провел разговор с советниками президента Финляндии и глав правительств еще ряда стран

Ермак провел разговор с советниками президента Финляндии и глав правительств еще ряда стран

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел разговор с внешнеполитическими советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и внешнеполитическим советником президента Финляндии. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram руководителя ОПУ.

Цитата

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского провел телефонные переговоры с внешнеполитическими советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и внешнеполитическим советником президента Финляндии.

Обсудили форматы дальнейшей поддержки Украины. Отметил весомый вклад стран Северной Европы в ускорение победы Украины и подчеркнул важность дальнейшей координации для усиления политической и практической поддержки нашей страны в борьбе с российской агрессией", - написал Ермак. 

Детали

Глава ОП также отметил, что в разговоре изложил украинское видение возможного объема и конкретных механизмов реализации гарантий, которые отражены в Киевском договоре по безопасности, разработанном международной экспертной группой Ермака-Расмуссена.

Ермак также подчеркнул, что на Вильнюсском саммите НАТО должен быть предложен четкий алгоритм движения Украины к членству в Альянсе.

"Надеюсь, что страны Северной Европы поддержат предоставление гарантий безопасности Украине до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы подписать соответствующий документ", - отметил Глава ОП.

Андрей Ермак добавил, что проинформировал представителей стран Северной Европы об украинской Формуле мира.

"Подчеркнул важность проведения Глобального саммита мира, обеспечения участия в нем на самом высоком уровне и призвал рассмотреть предложение о возможности его проведения в одной из Скандинавских стран", - написал Ермак.

Отдельно в разговоре обсуждались вопросы расширения оборонной поддержки Украины, включая противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию, боевые самолеты и боеприпасы.

"Поблагодарил Финляндию за решение о предоставлении Украине 15-го пакета оборонной помощи объемом 78 млн евро, который увеличил общую стоимость пакетов оборонной помощи до 990 млн евро", - подытожил Ермак.

Напомним

Ермак провел разговор с советником Сунака по вопросам национальной безопасности.

Источник: УНН
Теги: Офис президента Украины, Андрей Ермак
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