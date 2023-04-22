Чехия должна добиваться начала переговоров о вступлении Украины в ЕС - президент страны

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна должна добиваться начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Ceske Noviny.

Детали

Как отмечается, президент Чехии Петр Павел после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, заявил, что Чешская Республика должна добиваться в Европейском Союзе начала переговоров о вступлении с Украиной уже в этом году.

"Чем шире будет зона стабильности к востоку от наших границ, тем безопаснее мы будем здесь", – сказал Павел и добавил, что скорейшее членство Украины в союзе отвечает интересам Чехии, и страна должна настаивать на том, чтобы "переговоры о вступлении с Украиной действительно начались до конца этого года".

В то же время он раскритиковал односторонние блокады импорта украинского зерна, которые ввели Польша, Словакия и другие страны из-за проблем со сбытом собственного производства. По мнению Павела, ЕС мог бы, например, вместо этого ввести временные тарифы.

"Я четко вижу выход не в принятии односторонних мер отдельными государствами, а в рамках Европейского Союза", - отметил президент Чехии.

Напомним

Министр промышленности и торговли Чехии заявил, что страна избавилась от зависимости от российского газа.