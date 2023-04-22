КИЕВ. 22 апреля. УНН. Чехия хочет отправить Украине больше модернизированных танков Т-72. Об этом во время "Рамштайна" заявили представители страны, пишет УНН со ссылкой на Министрество обороны Чехии.

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"В трехстороннем проекте с США и Нидерландами на поставку более 90 танков в Украину уже поставлено 37 модернизированных танков Т-72, и ежемесячно добавляется еще больше. Мы предлагаем увеличить объемы производства еще на десятки, если партнеры заинтересованы в финансировании этого проекта", — заявил директор Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Чехии Алеш Витечка.

Детали

Кроме того, заместитель министра обороны Чехии Даниэль Блажковец отметил, что в Чехии сочетаются максимальное количество пожертвований из запасов армии, закупки из государственных фондов, краудфандинг и коммерческие поставки.

"Благодаря сотрудничеству с нашими украинскими и зарубежными партнерами мы еще имеем конкретные проекты, которые можно быстро реализовать и являются приоритетными для Украины", – добавил Блажковец.

К тому же, Чехия готова вести переговоры о создании центра по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту тяжелой техники в рамках государственного предприятия и нескольких частных компаний.

Как отмечается, другая форма помощи направлена, в том числе, на подготовку личного состава: до конца этого года планируется подготовить до 4 тысяч украинских военных.

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