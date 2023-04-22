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Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для госслужащих за коррупцию во время войны

Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для госслужащих за коррупцию во время войны

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о введении пожизненного заключения для депутатов и работников государственных структур за коррупцию во время действия военного положения. Он направил это предложение на рассмотрение Верховной Рады, пишет УНН со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Цитата

"Спасибо всем за активную гражданскую позицию и неравнодушие в вопросе совершенствования уголовного законодательства Украины в условиях военного положения... В то же время сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду Украины для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов", - говорится в ответе на петицию.

Детали

Лидер государства сообщил, что в соответствии с Конституцией Украины исключительно законами Украины определяются, в частности, деяния, которые являются преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями, и ответственность за них. Он добавил, что сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые направлены на усиление ответственности должностных лиц за совершение коррупционных преступлений в условиях военного или чрезвычайного положения.

Зеленский напомнил, что принятие законов в стране входит исключительно в полномочия Рады, поэтому отправил петицию на рассмотрение в парламент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о возобновлении декларирования состояния чиновников и депутатов.

Источник: УНН
Теги: коррупция, Украина, петиция, депутаты, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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