Советник президента Бразилии собирается в Украину после критики заявлений Лулы о войне

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Специальный советник президента Бразилии по вопросам внешней политики Селсо Аморим планирует посетить Украину после критики заявлений Луиса Инасиу Лулы да Силвы относительно российско-украинской войны, пишет УНН со ссылкой на Folha de S.Paulo.

Детали

О запланированном визите сообщил министр Генерального секретариата Марсио Маседо после встречи с представителями Ассоциации украинцев Португалии, которые в пятницу провели демонстрацию перед посольством Бразилии в Лиссабоне. Он добавил, что дата визита пока не запланирована.

"Президент Лула определил и поручил мне сказать, что специальный советник президента по международным делам, экс-канцлер Селсо Аморим, который находился в россии, собирается посетить Украину", - сказал Маседо.

Отмечается, что главный советник Лулы по вопросам международной политики Аморим недавно встретился с президентом россии владимиром путиным в москве. Это вызвало критику среди западных союзников, которые выступают против россии.

Дополнения

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 15 апреля, завершая государственный визит в Китай, заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить то, что он назвал "поощрять войну".

Министерство иностранных дел в ответ на заявления Лулы да Силвы о войне пригласило его в Украину, чтобы понять истинную сущность российской агрессии.

Напомним

Президент Бразилии на этой неделе отправился в свою первую поездку в Европу с момента вступления в должность в январе на фоне ссоры с западными странами из-за комментариев относительно войны в Украине.