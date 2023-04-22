Резников о результатах "Рамштайн-11": россия приближается к Нюрнбергу II

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Каждая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, которую называют "Рамштайн", не только помогает снабжением для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности, заявил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам "Рамштайна-11", пишет УНН.

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"Результаты Рамштайн-11: россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных "подарков" для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности", - написал Резников в Twitter.

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По итогам "Рамштайна-11" глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в последнее время участники Контактной группы "доставили Украине более 230 танков и более 1550 единиц бронетехники, а также другое оборудование и материалы, которые позволили украинцам поддерживать более девяти новых бронетанковых бригад".

И только в прошлом месяце Министерство обороны США объявило о планах ускорить выполнение предыдущих планов поставить в Украину 31 танк Abrams. Согласно ускоренным планам, США пришлют в Украину танки M1A1 Abrams с отремонтированными корпусами, которые уже есть на складе США, и эти танки будут доставлены осенью - это быстрее, чем ожидалось изначально, заявил Остин.