Запад склоняется к "гибридному трибуналу" для рф - СМИ

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет "гибридный трибунал", со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС в пятницу, 21 апреля, сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Он уточнил, что, по оценкам экспертов ЕС в области международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции – это наиболее вероятный вариант осуществления правосудия в этом случае. "Трибунал будет служить политическому императиву, который заключается в привлечении к ответственности", - сказал чиновник, добавив, что для ЕС очень важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут.

"Гибридный суд" был одним из предложений Еврокомиссии, однако нужна поддержка ООН.

Как отмечается, очевидно, что в Совете Безопасности ООН, постоянным членом которого является россия, такая резолюция будет ветирована. Но это лишь первый шаг, пояснил представитель Еврокомиссии.

Резолюция должна быть рассмотрена и одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. На основании ее решения прокурор специального суда может вынести вердикт о лишении иммунитета высшего руководства суверенного государства. "Прокуратура должна представить очень солидное дело", - отметил высокопоставленный чиновник в Брюсселе, подчеркнув важность открытия Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины в Гааге.

По данным Швеции, председательствующей в Совете ЕС, он должен начать работу уже в конце июня.

Дополнение

В конце 2022 года Еврокомиссия предложила создать специальный суд для преследования преступления агрессии рф против Украины. Рассматривались два варианта: специальный независимый международный трибунал, основанный на многостороннем договоре, или "гибридный суд". Такой суд мог бы совместить национальную юрисдикцию конкретной страны, например Украины, и процесс на основе международного права с судьями из разных стран.

Расследование международных преступлений, совершенных россией, ведут Украина и еще 14 стран, входящих в Европейский Союз.

Как отметили в Еврокомиссии, для реализации обоих вариантов нужна мощная поддержка ООН. Это связано с тем, что за преступления агрессии отвечает высшее политическое и военное руководство страны. Но оно имеет международный иммунитет, а значит для такого трибунала необходимо снять иммунитет, например, с главы государства-агрессора, главы его правительства и министра иностранных дел.