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Кабмин проведет консультации по переименованию населенных пунктов Крымского полуострова

Кабмин проведет консультации по переименованию населенных пунктов Крымского полуострова

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии”. Об этом информирует Представительство Президента Украины в АР Крым, пишет УНН.

Детали

Закон будет предусматривать запрет присваивать географическим объектам названия, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют государство-оккупанта или его памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, которые осуществляли военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима.

Кабинет Министров в шестимесячный срок со дня вступления в силу Закона должен провести консультации с представительными органами коренных народов Украины, и представить на рассмотрение Верховной Рады предложения по переименованию населенных пунктов Крымского полуострова, названия которых содержат символику российской имперской политики.

Закон дает возможность менять названия городов и улиц, в частности в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, которые временно оккупированы российской федерацией.

"Деколонизация и дерусификация равна полному восстановлению украинской исторически-национальной топонимики, ее осовременивание именами новейших героев, которые боролись за независимость и свободу своего государства против врага. Это также важно для будущей реинтеграции Крыма после деоккупации, в частности в контексте видимости коренных народов Украины и их права на сохранение своего историко-культурного наследия", - говорится в сообщении.

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Источник: УНН
Теги: Крым, декоммунизация
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