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путин боится ехать в Турцию - Посол Украины

путин боится ехать в Турцию - Посол Украины

владимир путин

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что "путин - испуганный человек, который боится за свою жизнь больше, чем за судьбу своей страны", комментируя возможный визит российского диктатора в Турцию. Об этом он заявил в эфире общенационального марафона "Единые новости", передает УНН.

Цитата

"Я помню, когда путин начинал свою кареру. Это был испуганный "серый человечек", который читал все с бумаги. Сейчас он вырос и считает, что крутой и может нападать на чужие страны. Но на самом деле это испуганный человек, который боится за свою жизнь больше, чем за судьбу своей страны", – сказал Боднар.

Напомним

Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что президент россии владимир путин может посетить Турцию 27 апреля, чтобы принять участие в открытии атомной электростанции "Аккую", которую строил "Росатом".

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Турция, Реджеп Эрдоган
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