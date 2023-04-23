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российский самолет Ил-96-300, который летел из москвы в Берлин был связан с дипломатами рф

российский самолет Ил-96-300, который летел из москвы в Берлин был связан с дипломатами рф

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Спецрейс Ил-96-300, который направлялся из москвы в Берлин касался российских дипломатов, об этом сообщает DW со ссылкой на министерство иностранных дел Германии, передает УНН.

Детали

По информации DW, правительство Германии и российская сторона в течение последних недель находились на связи по вопросу о персонале соответствующих дипломатических представительств за рубежом.

"Спецрейс самолета Ил-96-300 ("Россия" Special Flight Squadron), который выполнил в субботу, 22 апреля, рейс RSD898 из Москвы в Берлин и обратно, связан с вопросом о персонале российских диппредставительств в Германии", - об этом пишет DW со ссылкой на информацию от МИД ФРГ в ответ на запрос о назначении рейса.

"Мы приняли к сведению заявления представительницы российского министерства иностранных дел. Правительство Германии и российская сторона в течение последних недель находились на связи по вопросу о персонале соответствующих диппредставительств за рубежом. Сегодняшний рейс связан с этим", - отметили в МИД Германии.

Напомним

Как сообщали СМИ, российский самолет Ил-96-300, выполняющий особый рейс из Москвы, приземлился в столице Германии около 9 утра. Он получил специальное дипломатическое разрешение на посадку в Берлине.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Германия, дипломат, рейс
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