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Данилов о мирных переговорах с рф: оружие - лучший посредник

Данилов о мирных переговорах с рф: оружие - лучший посредник

Алексей Данилов

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что на сегодня все попытки инициировать мирное урегулирование – являются пророссийскими. И только оружие может стать победным аргументом в общении с врагом. Об этом, как сообщает УНН, Данилов написал на своей странице в Фейсбук.

Цитата

«Когда цель российского агрессора остается неизменной — уничтожение Украины, инициативы мирного урегулирования, звучащие в последнее время, — это ничто иное как пророссийское миротворчество.

Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие — лучший посредник и единственный понятный для рф аргумент общения», - считает Данилов.

Контекст

Такое заявление Данилов прозвучало на фоне призывов представителей разных стран к урегулированию военного конфликта путем переговоров.

В частности, Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на днях вновь призвал к переговорному урегулированию войны между Киевом и Москвой. Кроме того, появилась информация, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен привлечь Китай в качестве посредника в переговорах между Украиной и россией. В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Украина сама решает, когда наступит время и приемлемые условия для любых переговоров о ее будущем. 

Кроме того, позиция КНР в качестве беспристрастного посредника неоднократно подвергалась сомнениям, на фоне заявлений представителей Пекина. Например, недавно посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", а также, что исторически Крым принадлежал россии. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Франция, Украина, война, переговоры, Алексей Данилов

В тексте упоминаются

Данилов Алексей
Данилов Алексей
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