Германия дала Украине лишь 6% от своих танков - дипломат

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Германия передала Украине только 6% танков Leopard 2, однако не передала ни одного БТР Fuchs или Wiesel. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Они (Германия – ред.) дали нам 18 танков Leopard 2… Сама Германия имеет 328 таких танков. То есть нам дали только 6% того, что имеет Германия. Почему не давать еще хотя бы 18? А лучше 50 или 100 танков, ведь эти возможности есть», - сказал Мельник.

Он отметил, что Берлин не передал ни одного БТР Fuchs имея их около 600 или Wiesel (имеют их 300), а это то, что нужно Украине для контрнаступления.

Дополнение

Украина получила от Германии две установки IRIS-T.

Ранее сообщалось, что Министерство развития Германии также предоставит Украине дополнительные средства в размере 111 млн евро для восстановления страны.