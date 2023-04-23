Зеленский: готовим несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше прочности, а нашим воинам - больше оружия

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении рассказал о подготовке нескольких важных международных событий для Украины, передает УНН со ссылкой на страницу Офиса Президента Украины в Telegram.

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"Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше прочности, а нашим воинам – больше оружия. Почти ежедневно – соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи для нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи", — сообщил Зеленский.

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Президент Украины также поблагодарил всех, кто привлечен "к такой подготовительной работе".

"И я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе. В абсолютном большинстве случаев это невидимая для общественности работа. И это правильно. Именно так это работает. Результат базируется на подготовке. Спасибо каждому и каждой, кто готовит результаты для Украины! Офис, правительство, наши дипломатические представительства – спасибо всем, кто вовлечен!", — сказал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность понимания, что каждый день тишины в тыловых областях добывается украинскими воинами в жестоких боях на передовой.