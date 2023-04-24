Зеленский: мы не можем отказаться от Бахмута

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украина не может отказаться от обороны Бахмута, потому что его захват поможет российским войскам расширить фронт. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Al Arabiya, передает УНН.

Детали

Зеленский рассказал о ситуации в городе Бахмут, где идет ожесточенная борьба с российским чвк "вагнер".

Как отмечает издание, несмотря на то, что некоторые аналитики утверждают, что город не имеет стратегической ценности, Зеленский настаивал на том, что Украина не будет отказываться от восточноукраинского города.

Цитата

"Нам невозможно отказаться от Бахмута, потому что это (поможет) расширить боевой фронт и даст российским войскам и вагнеру шанс захватить больше наших земель", - сказал он.

Как отмечает издание, если россия захватит Бахмут, он может стать трамплином для наступления на два более крупных города, которых она давно желала в Донецкой области на востоке Украины: Краматорск и Славянск.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки заявил, что украинская сторона знает обо всех планах врага в ближайший период.