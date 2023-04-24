Депортация детей и Олимпиада: украинская делегация сообщила о плане работы на сессии в ПАСЕ

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Принудительная депортация украинских детей в рф, участие российских спортсменов на Олимпиаде и подготовка к 4-му саммиту Совета Европы в Рейкьявике будут среди вопросов в плане работы украинской делегации на весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, пишет УНН со ссылкой на Telegram Верховной Рады.

Детали

Как сообщается, украинская делегация примет участие в весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге на этой неделе. Среди наиболее важных для Украины вопросов повестки дня будут дебаты по срочной процедуре и резолюция по принудительному перемещению и депортации украинских детей в рф и временно оккупированных территорий. С онлайн-обращением к делегатам ПАСЕ из 46 стран выступит первая леди Украины Елена Зеленская.

Также, по словам заместителя председателя комитета гуманитарной и информационной политики, члена украинской делегации в ПАСЕ Евгении Кравчук, будет поднят вопрос участия российских спортсменов в олимпиаде.

"В комитете по вопросам культуры, который я возглавляю, проведем слушания относительно (не)участия атлетов рф и белорусов на Олимпиаде в Париже", - сообщила Кравчук.

Ожидаются дебаты по подготовке к 4-му саммиту Совета Европы в Рейкьявике, который состоится в мае этого года.

По мнению Кравчук, важными будут слушания о роли россии в росте напряжения в Республике Молдова. И практическое значение для Украины будет иметь принятие резолюции по имплементации решений Европейского суда по правам человека.

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