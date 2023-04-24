ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга: о каких делах идет речь

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Совет ЕС согласился установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции. С 1 сентября 2023 года Европа и наша страна будут признавать и выполнять судебные решения по гражданским или коммерческим делам друг друга, что будет способствовать международной торговле. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет УНН.

Детали

Совет ЕС согласился установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или коммерческим делам. Так называемая Конвенция о судебных решениях была заключена 2 июля 2019 года. В 2022 году Украина ее ратифицировала, согласно договору, договорные отношения между Украиной и ЕС будут установлены 1 сентября 2023 года, если ни одна из них не будет отрицать.

Цитата

"С этим решением признавать и исполнять решения друг друга - связи между ЕС и Украиной только укрепятся", - отметил министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер.

Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, государства-члены Европейского Союза считают, что нет фундаментальных препятствий, связанных с независимостью и эффективностью судебной системы, борьбой с коррупцией или соблюдением основных прав, которые могли бы помешать ЕС вступить в договорные отношения с Украиной.

"Таким образом, сегодняшнее решение открывает путь для вступления ЕС в договорные отношения с Украиной в соответствии с Конвенцией о судебных решениях. Это будет способствовать признанию и исполнению судебных решений ЕС и Украины по гражданским и коммерческим делам, что делает его важным инструментом содействия международной торговле", - отмечается в сообщении пресс-службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехия должна добиваться начала переговоров о вступлении Украины в ЕС - президент страны