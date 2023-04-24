Кулеба - министрам ЕС: предоставление F-16 станет инвестицией десятилетия в безопасность континента

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Предоставление Украине современной боевой авиации станет лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европейского континента и должно быть принято как можно быстрее. Такое заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на заседании Совета министров иностранных дел ЕС в понедельник, 24 апреля, цитирует пресс-служба МИД, пишет УНН.

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“Нет никаких рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято. Украина является защитником Европы. Предоставление Украине самолетов F-16 станет лучшей инвестицией этого десятилетия в безопасность Европейского континента”, - подчеркнул Кулеба.

Детали

Министр выразил убеждение, что страны Европейского Союза способны сыграть ведущую роль в принятии решения о предоставлении Украине современной боевой авиации и продемонстрировать таким образом свое стратегическое лидерство.

“Необходимо как можно быстрее начать обучение украинских пилотов на самолетах западного типа, чтобы на момент их предоставления мы сразу могли их применять. Это будет спасать жизни наших солдат и гражданских и гарантировать преимущество Украины над врагом в воздухе”, - отметил министр.

Министр отдельно отметил, что предоставление Украине F-16 и интеграция противовоздушной и противоракетной обороны Украины и соседних стран ЕС завершит формирование инфраструктуры мирного европейского неба.

Дополнение

Кулеба на заседании глав МИД ЕС перечислил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные военные потребности.