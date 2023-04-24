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Депортация украинских детей в рф: в ПАСЕ проведут дебаты и примут резолюцию

Депортация украинских детей в рф: в ПАСЕ проведут дебаты и примут резолюцию

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В ПАСЕ состоятся срочные дебаты 27 апреля, которые будут касаться перемещения украинских детей на территорию россии и временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщил нардеп и член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

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«В четверг 27 апреля в ПАСЕ состоятся срочные дебаты, которые будут касаться перемещения украинских детей на территорию россии и временно оккупированные территории Украины», - написал Гончаренко.

Он добавил, что также после дебатов будет утверждена соответствующая резолюция. Планируется видеовыступление Елены Зеленской.

Дополнение

В Украину прибыли эксперты третьего механизма ОБСЕ для сбора данных и фактов депортации россией украинских детей, включая незаконное усыновление и ассимиляцию в рф.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ, Украина, дети, война
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