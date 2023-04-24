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Зеленский обсудил с премьером Эстонии возможности на передовой и движение к обретению членства в НАТО

Зеленский обсудил с премьером Эстонии возможности на передовой и движение к обретению членства в НАТО

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каей Каллас возможности Украины на передовой и движение к обретению полноправного членства в Евросоюзе и НАТО. Об этом Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с Каллас в Житомире, передает корреспондент УНН.

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«Наши переговоры содержательные. Мы успели обсудить весь спектр вопросов, которые имеют значение именно сейчас. В первую очередь наши возможности на передовой. Важно, чтобы все наши партнеры сейчас были максимально решительными и максимально быстрыми в поставке обещанного оружия, чтобы мы могли максимально ускорить завершение войны – освободить нашу землю и восстановить полную силу международного права», - сказал Зеленский.

Детали

Также они обсудили политическое взаимодействие, движение к обретению полноправного членства в Евросоюзе и НАТО.

«Сегодня мы обсудили наши ожидания от Вильнюсского саммита Альянса. Сейчас именно то время, когда Альянс нуждается в амбициозных решениях. Надежная безопасность в Европе может основываться только на полной определенности в отношениях на восточном фланге НАТО – прежде всего в отношениях между Украиной и НАТО. Нужно положительное политическое решение Альянса по вступлению Украины, и я благодарю Эстонию за поддержку именно такого усиления НАТО и за фиксацию в подписанной нами декларации нашей общей цели», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что, кроме того, он обсудил с Каллас восстановление Украины.

«Эстония стала первым государством, которое начало практическое восстановление на нашей земле – здесь, в Житомирской области, в Овруче. Это правильный пример для многих других партнеров. И я уверен, многое сделаем вместе», - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Источник: УНН
Теги: Украина, Эстония, Владимир Зеленский
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