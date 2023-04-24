Украина нужна в НАТО и ЕС для мира: Зеленский и премьер Эстонии подписали декларацию

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Эстонии Каей Каллас совместную декларацию, в которой в частности говорится о том, что для мира в Европе нужна Украина в Европейском Союзе и в НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

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«Для мира в Европе нам нужна Украина в Европейском Союзе и в НАТО. И это также посыл совместной декларации, которую мы только что подписали», – сказала Каллас.

Она также подчеркнула, что российские руководители и исполнители должны быть привлечены к ответственности за преступление агрессии против Украины и незаконную депортацию наших граждан.

Также Каллас выразила благодарность за приглашение посетить Житомирскую область, на восстановлении которой сфокусируется Эстония. Среди объектов, которые восстанавливают с помощью Эстонии, – детский сад в Овруче и ряд других социальных и инфраструктурных объектов.

«Глава эстонского правительства выразила надежду, что восстановление вместе с реформами и евроинтеграцией создадут возможности для быстрого экономического роста и дадут Украине возможность стать одной из самых успешных экономик Европы», - говорится в сообщении.

Кроме того, Каллас заявила, что Эстония верит в победу Украины.

«Мы верим в Украину, которая будет процветать, с либеральной демократией, свободной рыночной экономикой и принадлежностью к евроатлантическому сообществу. Ваша борьба, ваши жертвы четко показали, что путь к миру – это устранение «серых зон» в европейской безопасности», – отметила она.

Дополнение

Зеленский обсудил с премьером Эстонии возможности на передовой и движение к обретению членства в НАТО.