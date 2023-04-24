Зеленский наградил премьер-министра Эстонии орденом князя Ярослава Мудрого II степени

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский наградил премьер-министра Эстонии Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого II степени. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Сообщается, что за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-эстонского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины Президент наградил Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого II степени.

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«Для меня честь сегодня вручить вам от имени всех украинцев специальную награду – это орден Ярослава Мудрого. Спасибо за то, что новую историю Европы Украина и ваш народ, ваше государство – мы создаем это вместе», – сказал Зеленский.

Со своей стороны Каллас поблагодарила Главу государства и весь украинский народ за признание. Она отметила, что ее первый зарубежный визит на посту главы эстонского правительства именно в Украину символизирует поддержку Эстонией украинского народа.

Дополнение

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила против любого ослабления санкций против россии в рамках соглашения по экспорту украинского зерна через Черное море, а также призвала страны G7 снизить потолок цен на нефть, чтобы еще больше сократить доходы страны-агрессора.

Эстония объявила о поставках Украине дополнительных вооружений.