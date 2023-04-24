Украина освободила из российского плена 140 гражданских лиц - Зеленский

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украина освободила из российского плена 2 238 человек, из них 140 – гражданские. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с Каллас в Житомире, передает корреспондент УНН.

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«За это время мы освободили из плена 2 238 человек. Центр работает ежедневно 24/7. Из этих 2 238 человек – 140 это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что россияне прежде всего пытают украинских военных.

Дополнение

За неделю Украина вернула из российского плена 230 украинцев, что является "действительно хорошим результатом" командной работы Координационного штаба, команды Офиса Президента.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 16 марта сообщил, что в несколько этапов в рамках большого обмена пленными с рф удалось вернуть 130 человек.