Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,15 0,0841 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля о возможном старте тестирования системы раннего оповещения в Киеве в мае: система требует адаптации
Посол Израиля о возможном старте тестирования системы раннего оповещения в Киеве в мае: система требует адаптации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10410

Украина освободила из российского плена 140 гражданских лиц - Зеленский

Украина освободила из российского плена 140 гражданских лиц - Зеленский

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украина освободила из российского плена 2 238 человек, из них 140 – гражданские. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с Каллас в Житомире, передает корреспондент УНН.

Цитата

«За это время мы освободили из плена 2 238 человек. Центр работает ежедневно 24/7. Из этих 2 238 человек – 140 это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что россияне прежде всего пытают украинских военных.

Дополнение

За неделю Украина вернула из российского плена 230 украинцев, что является "действительно хорошим результатом" командной работы Координационного штаба, команды Офиса Президента.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 16 марта сообщил, что в несколько этапов в рамках большого обмена пленными с рф удалось вернуть 130 человек.

Источник: УНН
Теги: плен, война, пленные
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.