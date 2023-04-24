МИД о заявлении вице-спикера парламента Венгрии: "Украине не нужно разрешение рф, чтобы стать членом НАТО"

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В МИД заявили, что Украина не нуждается в разрешении россии, чтобы стать членом НАТО. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook, комментируя заявление вице-спикера парламента Венгрии Доры Дуро, пишет УНН.

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«Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности. Это право неоднократно подтверждалось на уровне всех государств-членов НАТО, в том числе и Венгрии. Мы не нуждаемся в разрешении россии, чтобы стать членом Альянса. В то же время опасно, когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимость от прихотей москвы», - написал Николенко.

Он подчеркнул, что нет никаких объективных причин, которые препятствовали бы вступлению Украины в НАТО.

«Украинское членство только усилит Альянс, сделает невозможным повторение российской агрессии в Европе в будущем», - отметил Николенко.

Ранее

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что Украине нужно разрешение россии, чтобы вступить в НАТО.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии выразил возмущение из-за заявления Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев 20 апреля заявил, что место Украины по праву – в НАТО и что во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки Украины.