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Угрозы со стороны беларуси на сегодня нет - Зеленский

Угрозы со стороны беларуси на сегодня нет - Зеленский

КИЕВ. 24 апреля. УНН. На сегодня угрозы вторжения оккупантов со стороны беларуси нет. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с Каллас в Житомире, передает корреспондент УНН.

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"Я считаю, что на сегодня согласно всех данных, что я имею, угрозы (со стороны беларуси – ред.) в этом направлении нет", - сказал Зеленский.

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Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что ситуация на участке границы Украины с беларусью остается полностью контролируемой, количество российских подразделений в беларуси не меняется в течение последнего времени.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, война, угроза, Владимир Зеленский
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