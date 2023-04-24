Уже готовим энергетику к следующей зиме – Зеленский

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уже готовят украинскую энергетику к следующей зиме. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

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«Провел в Житомире специальное координационное совещание – со всеми, кто отвечает за область. Подробно рассмотрели безопасность экономической и социальной ситуации в области. Есть решение, в частности, о возобновлении энергетики после российских ударов и уже готовим нашу энергетику к следующей зиме», - рассказал Зеленский.

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Также он сообщил, что есть решение по образовательной инфраструктуре.

«В совещании сегодня принял участие министр образования и наук. Как всегда поможем нашим регионам и Житомирщине, в частности, со школьными автобусами», - сказал Зеленский.

Добавим

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает отопительный сезон с 8,5 млрд кубов газа в газохранилищах и начинает снова аккумулировать ресурсы.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Житомире.