В ПАСЕ состоятся дебаты о роли рф в эскалации ситуации в Молдове

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В ПАСЕ 27 апреля состоятся дебаты относительно роли россии в эскалации ситуации в Молдове. Об этом сообщил нардеп и член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

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«В четверг в ПАСЕ состоятся дебаты относительно роли россии в эскалации ситуации в Молдове», - написал Гончаренко.

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В ПАСЕ состоятся срочные дебаты 27 апреля, которые будут касаться перемещения украинских детей на территорию россии и временно оккупированные территории Украины.

Президент Майя Санду сообщала, что цель кремля — взорвать правительственную арку в Кишиневе и поставить в руководство пророссийских представителей, чтобы иметь возможность использовать Республику Молдова против Украины.