Кислица о выступлении лаврова в Совете Безопасности ООН: рф возобновляет политику сталина

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что россия возобновляет политику Сталина, который выступал против предоставления другим нациям любых прав, которые могли бы противоречить желаниям москвы. Об этом он сообщил, комментируя выступление министра иностранных дел рф сергея лаврова в Совете Безопасности ООН, передает УНН.

Цитата

«Государство-агрессор начало сегодняшнюю дискуссию Совбеза ООН, чтобы восстановить лейтмотив Ялтинской конференции 1945 года, где проект ООН имел первостепенное значение в мире, когда Сталин выступал против предоставления меньшим нациям любых прав, которые могли бы противоречить желаниям москвы», - написал Кислица в Twitter.

Государство-агрессор начало сегодняшнюю’дискуссию в СБ ООН, чтобы реанимировать лейтмотив Ялтинской конференции 1945 года, где проект ООН был третичным в мире, где Сталин выступал против предоставления меньшим нациям каких-либо прав, которые могли бы противоречить желанию Москвы pic.twitter.com/vdxdcV3QRz — Сергей Кислица (@SergiyKyslytsya) 24 апреля 2023

Дополнение

Все 27 послов ЕС в ООН осудили действия россии в Украине накануне заседания СБ.

Также напомним, что россия с 1 апреля председательствует в Совбезе ООН.

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