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ЕС предоставил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина

ЕС предоставил Украине еще 1,5 млрд евро макрофина

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Европейский Союз предоставил Украине сегодня еще 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 миллиарда евро в рамках нашего годового пакета макрофинансовой помощи", - написала глава ЕК.

Она подчеркнула, что "мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии россии, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры и проводить важные реформы".

Ранее 

Президент ЕК отмечала, что ЕС планирует выделить Украине 18 млрд евро на 2023 год с регулярным предоставлением средств.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, помощь
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