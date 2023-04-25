В Белом доме ответили на "голоса" в США по сокращению поддержки Украины

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Соединенные Штаты могут заботиться об американцах дома, и одновременно отстаивать ценности, которыми США дорожат, во всем мире, включая ценность свободы и свободу народа Украины. Так ответил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга тем в Америке, кто предлагает сократить поддержку Украины, передает УНН.

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"Вы знаете, я слышал некоторые голоса, которые говорили, например, что мы не должны поддерживать Украину, потому что мы должны быть сосредоточены на том, что дома. И мой ответ на это такой же, который президенты-демократы и республиканцы давали на протяжении десятилетий: мы Соединенные Штаты Америки. Мы можем и должны делать и то, и другое", - сказал Салливан.

"Мы можем заботиться о наших людях дома и делать далеко идущие инвестиции в здешний средний класс, чтобы получить хорошо оплачиваемую работу в течение многих лет и десятилетий, а также отстаивать ценности, которыми мы дорожим во всем мире, включая ценность свободы и свободу народа Украины", - подчеркнул советник Байдена.

Детали

Он подчеркнул, что США "способны и на то, и на другое". "И это не абстрактное предложение. Это последний год, как началась война", - заметил Салливан.

"За это время мы не только мобилизовали международную коалицию, чтобы противостоять российской агрессии и защитить Украину как суверенную и независимую страну, мы также сделали исторические инвестиции в чистую энергетику, инфраструктуру, технологии, в Соединенные Штаты - инвестируя в эту страну таким образом, что сделает средний класс сильнее, активнее и больше, чем он был, когда президент Байден вступил в должность", - пояснил он.

"Итак, с моей точки зрения, Соединенные Штаты имеют значительные обязательства во всем мире, обязательства, которые непосредственно касаются нашей национальной безопасности и благополучия тех, кто работает здесь, в этой стране. Мы выполним эти обязательства. Мы сделаем это, в то же время осуществив самый значительный набор инвестиций за более чем одно поколение в работающих людей, людей среднего класса в Соединенных Штатах. И поэтому, я думаю, результаты говорят сами за себя", - подытожил Салливан.

Дополнение

На прошлой неделе группа из 19 республиканцев обнародовала официальное письмо Байдену, в котором призвала американское правительство прекратить военную помощь Украине. Они аргументировали свою позицию тем, что правительству следует сосредоточиться на внутренних проблемах США.