Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 40,23 0,0786 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Посол Израиля о возможном старте тестирования системы раннего оповещения в Киеве в мае: система требует адаптации
Посол Израиля о возможном старте тестирования системы раннего оповещения в Киеве в мае: система требует адаптации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8865

Еврокомиссия может отложить устный отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС - журналист

Еврокомиссия может отложить устный отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС - журналист

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Европейская комиссия может отложить устный отчет о прогрессе Украины, Молдовы и Грузии на пути в ЕС с весны на июнь. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Устное обновление" Европейской комиссии о том, как у Украины, Молдовы и Грузии с точки зрения вступления в ЕС, скорее всего, появится первым в июне. Его планировали дать весной. Отчет о расширении по-прежнему намечен на осень - вероятно, октябрь", - написал Йозвяк.

Дополнение

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года и получила статус кандидата в ЕС в июне 2022 года.

В декабре сообщалось, что ЕС подтвердил прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии и готовность предоставить предварительную оценку весной.

Президент Зеленский призвал Евросоюз принять решение о начале уже в этом году переговоров о присоединении Украины к ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.