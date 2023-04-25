Боррель призвал лидеров Китая и Бразилии посетить Украину перед выдвижением мирных инициатив

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил главе Китая Си Цзиньпину и президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве поехать в Украину, прежде чем участвовать в любых дальнейших усилиях по содействию миру, передает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

И Китай, и Бразилия позиционировали себя как потенциальных мирных посредников в войне, но их неоднозначные взгляды широко критиковались западными союзниками как предвзятые, неполные и пророссийские.

Предложенный Китаем документ из 12 пунктов призывал к прекращению боевых действий и защите атомных электростанций, но не признавал оккупацию украинских территорий. В нём отсутствуют термины «война» или «вторжение» для описания обстоятельств внутри страны, вместо этого отмечается «кризис» и необходимость отказаться от «менталитета холодной войны» и «небуквальных санкций».

Президент Бразилии Лула да Силва также выдвинул предложения, которые вызвали споры, как и предположение, что США и ЕС разжигают войну из-за постоянных поставок оружия Украине.

Цитата

«Недавно некоторые идеи выдвинули Китай, а также Бразилия. Для надежных, честных мирных усилий нужно поговорить с Киевом и поехать туда, чтобы увидеть агрессию глазами тех, кого бомбили», – выступил с личным упреком обеим странам после встречи министров иностранных дел в Люксембурге главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

«Я хочу напомнить об ужасной ситуации на месте всем людям, которые сейчас призывают к миру. Я также призываю к миру, но должен быть справедливый мир, а до тех пор мы будем поддерживать оборону Украины», – добавил он.

«Нужно очень четко понимать, что происходит. Есть агрессор, который нарушил Устав ООН и вторгся в другую страну. И есть жертва этой агрессии», – подчеркнул Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, добавив, что ЕС не может принять «такой дружелюбный подход», когда обе стороны, кажется, одинаково обвиняют в войне: «Нельзя ставить на одну почву агрессора и агрессированного, поэтому мы поддерживаем Украину».

Также Боррель призвал Пекин применять международные правила «полностью», а «не выборочно». «Когда дело доходит до неоправданной войны россии против Украины, Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет ответственность за защиту Устава ООН», – подчеркнул он.

Дополнение

Ни президент Си, ни президент Лула не посещали Украину с начала полномасштабного вторжения. Европейские лидеры призвали Си Цзиньпина по крайней мере поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но китайский лидер не сделал этого.

Отказ Си контрастирует со связями, которые он поддерживал с президентом россии путиным, которого он назвал «дорогим другом» во время недавнего визита в москву.

Жозеп Боррель заметил, что 27 странам ЕС необходимо пересмотреть единую стратегию блока в отношении Китая, чтобы учесть все события последних лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боррель: ЕС работает над ускорением поставок боеприпасов для Украины