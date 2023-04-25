Зеленский собрал Ставку: обсудили результат "Рамштайна"
Владимир Зеленский
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники обсудили результаты очередной встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, что называют «Рамштайн». Как указал Глава государства, Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее, но надо ускорять темпы поставок оружия, пишет УНН.
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"Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. (...) Подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате «Рамштайн». Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставок оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов", - подчеркнул Президент.
Детали
Также, по его словам, на заседании Ставки актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в частности на самых сложных направлениях. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск «Хортица», «Таврия», «Одесса», «Север» доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности.
"Каждое из направлений обороны Украины является важным. Не имеем права, чтобы Украина имела слабые места", - подчеркнул Президент.
По его словам, также обсудили ход комплектования личным составом и техникой новосозданных бригад. "Бойцы должны быть обеспечены всем необходимым для качественного выполнения задач командования по приближению нашей победы", - отметил Зеленский.
Напомним
Зеленский заявил, что Украина не может отказаться от обороны Бахмута, потому что его захват поможет российским войскам расширить фронт.
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