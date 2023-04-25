НАТО следует принять решение о графике вступления Украины или на саммите в Вильнюсе, или до конца года - Кулеба

КИЕВ. 25 апреля. УНН. НАТО должно принять политическое решение, которое определит график вступления Украины, или непосредственно на саммите Альянса в Вильнюсе этим летом, или до конца 2023 года, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Policy, пишет УНН.

Детали

"На предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе (Литва) члены НАТО должны послать россии письменный сигнал о том, что игра закончена: Украина является частью Запада, она на пороге НАТО, и вскоре войдет в дверь. Чтобы избежать недоразумений, мы в Украине говорим не о немедленном членстве на Вильнюсском саммите, а о том, чтобы союзники по НАТО сделали исторический шаг к принятию страны", - написал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что нет необходимости в плане действий по членству, который бы устанавливал определенные контрольные показатели, которых страна должна достичь для вступления. И отметил, что Финляндия и Швеция показали, что такие программы не нужны, "и Украина более чем квалифицирована для присоединения". "Пришло время предложить ясность вместо того, чтобы повторять политику открытых дверей и позволять путину использовать ее неоднозначность. НАТО должно противостоять соблазну выдвинуть Украине дополнительные требования, которые еще больше отсрочат ее членство", - отметил министр.

Цитата

"Вместо этого НАТО следует принять политическое решение относительно предложения графика вступления Украины или на саммите в Вильнюсе, или до конца 2023 года. Вступление будет процессом, и достижение конечной цели членства Украины в Альянсе будет зависеть от ситуации с безопасностью, но этот процесс должен начаться немедленно", - подчеркнул Кулеба.

"Было бы разумно, чтобы члены НАТО решили, какие гарантии безопасности они хотят предложить Украине прямо сейчас, до вступления, и какие из этих гарантий будут продолжать действовать после того, как Украина станет союзником НАТО (в дополнение к тем, что закреплены в договоре НАТО). Однако, если НАТО не предпримет никаких действий на саммите в Вильнюсе, она продолжит нести позор Бухареста. Пришло время действовать", - подытожил глава МИД.

Дополнение

Киев ожидает, что НАТО во время саммита в Вильнюсе летом должен сделать шаг для членства Украины в Альянсе. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл Вильнюс 2023 года "возможностью исправить ошибки Бухареста в 2008 году".

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что Украина ожидает саммит НАТО, который может стать судьбоносным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что место Украины по праву – в НАТО. И что все страны-союзники НАТО согласились, что Украина станет членом Альянса.