В комитете ВР рабочие группы работают над усовершенствованием мобилизационных мероприятий

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки есть рабочие группы, которые работают над усовершенствованием мобилизационных мероприятий. Об этом сообщил нардеп, член комитета, представитель Президента в ВР Федор Вениславский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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На вопрос, как продвигается процесс усовершенствования мобилизационных мероприятий, Вениславский ответил: "В комитете после многочисленных заседаний, общения с представителями военного командования есть определенные рабочие группы, которые работают над этими вопросами. Мы над этим работаем, как только будут наработаны какие-то проекты, мы их для журналистов доведем".

Дополнение

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что выдачу повесток через мессенджеры запустить технически невозможно "условно в этом году".