Последние события в Крыму не связаны с зерновой сделкой: в ГУР назвали заявления минобороны рф лживыми манипуляциями

КИЕВ. 25 апреля УНН. Заявление министерства обороны россии о якобы обстреле Украиной гражданской инфраструктуры Крыма и нарушении гумкоридора является лживой манипуляцией. Об этом заявил в комментарии Суспільному представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает УНН.

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"Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никоим образом не связаны с зерновым соглашением, которое предусматривает украинские порты и гражданские порты. Когда речь идет о подконтрольной Украине территории. Когда речь идет о последних упомянутых событиях в Крыму, то речь идет об оккупированной территории и военных объектах оккупантов. Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, которые касается зернового коридора", — подчеркнул он.

Дополнение

Во временно оккупированном городе Севастополь ночью прогремели взрывы. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развозжаев сообщил, что черноморский флот россии "отражает атаку надводных беспилотников".

Спикер Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат, комментируя сообщения российских оккупантов об атаке "надводных беспилотников" в Севастополе, заявил, что подобные цели трудно сбивать.

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