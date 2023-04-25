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Правительство одобрило отчет о выполнении Государственного бюджета на 2021-2022 годы

Правительство одобрило отчет о выполнении Государственного бюджета на 2021-2022 годы

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил отчет о выполнении Государственного бюджета на 2021 и 2022 годы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Цитата

“Еще одно решение, которое направлено на прозрачность государства – это одобрение отчета о выполнении Государственного бюджета на 2021 и 2022 годы. Несмотря на беспрецедентные вызовы, нам в полной мере удалось профинансировать все ключевые расходы украинского бюджета”, – сообщил премьер.

Детали

Он проинформировал, что в 2022 году удалось увеличить:

  • расходы на оборону страны – в 9 раз по сравнению с 2021 годом;
  • расходы на безопасность – в 2,5 раза;
  • расходы на социальную защиту населения – на 25%;
  • расходы на здравоохранение – на 8%.

“Благодаря программе эПоддержка – 4,8 млн украинцев получили по 6,5 тысяч гривен единовременной выплаты. За время вторжения украинский бизнес получил более 100 млрд гривен льготных кредитов. Нам удалось не допустить безумной девальвации гривны. Наша экономика удержалась на плаву. Теперь важно, чтобы уже в этом году мы увидели ее восстановление”, – подытожил глава правительства.

Дополнение

17 марта Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в государственный бюджет на 2023 год. Закон предусматривает направление дополнительных 5,56 млрд грн на неотложные меры по преодолению последствий российской агрессии в Украине.

Источник: УНН
Теги: бюджет, правительство, отчет, Денис Шмыгаль
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