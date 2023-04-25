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Правительство одобрило постановление об усилении Экспортно-кредитного агентства: что это значит

Правительство одобрило постановление об усилении Экспортно-кредитного агентства: что это значит

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины одобрил постановление об усилении Экспортно-кредитного агентства, заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, добавив, что таким образом оно будет иметь государственные гарантии, и будет способствовать быстрому восстановлению экономики, передает УНН.

Цитата

“Сегодня примем постановление, которое усилит экспортно-кредитное агентство. Теперь оно будет иметь государственные гарантии, чтобы активнее поддерживать украинских экспортеров. Это повысит конкурентоспособность украинских товаров и услуг, и будет способствовать быстрому восстановлению нашей экономики”, – сообщил премьер-министр.

Детали

Шмыгаль объяснил принятие постановления запросом от бизнеса. В частности, многим предприятиям не хватает ресурсов и нужна государственная поддержка.

Он добавил, что активизация работы Экспортно-кредитного агентства позволит бизнесам экспортировать свою продукцию за границу.

Напомним

В августе глава налогового комитета Верховной Рады, народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что портфельное страхование предэкспортного финансирования от ЭКА уже поддержало экспорт на 188 миллионов гривен.

По его словам, кредитные средства получат производители гофрированной бумаги и картона, жареных семян подсолнечника, резиновой продукции, мебели, твердотопливных котлов.

Источник: УНН
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