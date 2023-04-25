Шмыгаль назвал шесть населенных пунктов, которые будут отстраивать комплексно по новым принципам
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым определены шесть населенных пунктов, где восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Цитата
“Сегодня правительство утверждает важное постановление. Определяем шесть населенных пунктов, где восстановление будет проходить комплексно и по новым принципам. Это Бородянка и Мощун в Киевской области; Тростянец в Сумской области; Посад-Покровский в Херсонской области; Циркуны в Харьковской области и Ягодное в Черниговской области”, – сообщил премьер-министр.
Детали
Он отметил, что соответствующие населенные пункты будут восстанавливаться комплексно. Это предполагает восстановление с системным подходом, новым планированием и полной трансформацией населенных пунктов.
Шигаль добавил, что реализация экспериментального проекта не означает, что восстановление не коснется других населенных пунктов. Этот документ о поиске наиболее эффективных подходов, которые обеспечат прозрачность, эффективность, системность и скорость восстановления одновременно.
В частности, план быстрого восстановления на этот год имеет пять приоритетов, предусматривающих восстановление сотен городов и поселков, где будет происходить восстановление. Шмыгаль называет одним из основных – принцип “build back better”, то есть, отстроить лучше, чем было.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Кабмин определил даты старта и первые проекты комплексного восстановления на освобожденных территориях. Предварительно выбрано по одному населенному пункту в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Потребности Украины на восстановление выросли до 411 млрд долларов, однако эта сумма не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.