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Зеленский провел совещание с чиновниками по экономической стратегии Украины: о чем говорили

Зеленский провел совещание с чиновниками по экономической стратегии Украины: о чем говорили

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем по экономической стратегии для Украины, пишет УНН со ссылкой на Телеграмм-канал Президента.

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“Активно работаем над новой экономической стратегией Украины. Этот год – год начала нашего экономического роста. Мы шаг за шагом отстраиваем инфраструктуру, но важно уже сейчас начинать думать и над восстановлением экономики нашей страны”, – написал Зеленский.

Во время совещания подробно рассмотрели пути для обеспечения темпов роста экономики и ВВП, развитие различных отраслей экономики, приоритетные стратегические секторы и инвестиционные политики.

Дополнение

Правительство на заседании сегодня продлило действие фиксированной цены на электроэнергию для населения еще на месяц - до конца мая.

Также Кабмин одобрил постановление об усилении Экспортно-кредитного агентства.

Источник: УНН
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